ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

By Aroonim Bhuyan

Published : August 6, 2025 at 5:17 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਮਾਰਕੋਸ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੀਲਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤਰੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਫ਼ਦ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

'ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" "ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2025-2029) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ।

ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (UNCLOS) ਦੇ ਤਹਿਤ 2016 ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ASEAN) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (IPOI) ਨਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਫੌਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

UNCLOS ਅਧੀਨ 2016 ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨੌ-ਡੈਸ਼ ਲਾਈਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੀਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੋਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, INS ਦਿੱਲੀ, INS ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ INS ਕਿਲਤਾਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਮਿਤ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ।

ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਇਹ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੀਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਧਮਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"

ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ (HADR) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ HADR ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਯੋਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਸ਼ਿਲਾਂਗ-ਅਧਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਕੇ. ਯੋਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਵਫ਼ਦ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ 2025-2028 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜਦੂਤ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ" ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਈਟੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਬੰਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।"

