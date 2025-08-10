ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ: ਇਹ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤੁਰਕੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਭਾਰ ਵਜੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲਹਾਮ ਅਲੀਯੇਵ ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲ ਪਾਸ਼ੀਨਯਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ" ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ "ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੋਰੀਡੋਰ' ਹੈ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਸਲੀ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ 1991 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ ਦੇ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦਾ ਸਥਾਨਕ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ ਯੁੱਧ ਮਈ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੱਤ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਰਟਸਖ ਗਣਰਾਜ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਖੇਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਿੱਟੇ-ਛੁੱਟੇ ਝੜਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (OSCE) ਮਿੰਸਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ 1994 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਖਰੀ ਮੋੜ 19 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਰਟਸਖ ਗਣਰਾਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਰਟਸਖ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਮਵੇਲ ਸ਼ਾਹਰਾਮਯਾਨ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਖਣੀ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼-1S ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਪਿਨਾਕਾ MLRS ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ। 2020 ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ - ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਦੈਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਉਸਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਨਵ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਕਾਕੇਸਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਅਰਮੀਨੀਆ-ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੋਸਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਰਮੀਨੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (INSTC) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਰੂਟਾਂ ਦਾ 7,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਰ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।' ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।