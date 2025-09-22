NEXT GEN GST: ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
Published : September 22, 2025 at 8:07 PM IST
ਡਾ. ਜੀ. ਵੀ. ਰਾਓ
ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਉਮੀਦ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 33 ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਪਲਾਈ, ਆਕਸੀਜਨ, ਅਤੇ ਐਨਸਥੀਟਿਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਹੁਣ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 18% GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਜਰੀਆਂ, ਇਮਪਲਾਂਟ, ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 18% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੀਦ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਰਜਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ: ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਸਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ - ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ।