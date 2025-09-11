ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣਾ
Published : September 11, 2025 at 5:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 4 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ, ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਉੱਭਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਸਲੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਸਲੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਨੇਪਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਸਾਂਝੇ ਧਾਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਸਥਿਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਤੀਬਰ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਮੂਰਖਤਾ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗਤੀ, ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਬਲਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੜਬੜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਉਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਪਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ? ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਤਿਜੀ, ਲੀਡਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ "ਭੀੜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਉਭਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਸਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਚਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਵਿੱਖ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੜਨ ਵਰਗੇ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।