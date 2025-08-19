ETV Bharat / opinion

ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ।

ਤੇਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ (AFP)
By Aroonim Bhuyan

Published : August 19, 2025 at 6:03 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ (ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ) ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ (ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ) ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।"

ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। 2023-24 ਤੱਕ, ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ "ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਮਾਲੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ "ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ" ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ $120 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੈਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਪਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਉਸਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਨਵ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਸਤੀ ਹਨ।"

ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐਲਏ) ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

