ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ

10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Published : September 7, 2025 at 6:09 PM IST

ਪੀਵੀ ਰਾਵ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 12 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NICDP) ਦੇ ਤਹਿਤ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

INDUSTRIAL SMART CITIES EXPORTS
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਕਸਬੇ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (File/ ANI)

10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 6 ਮੁੱਖ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੀਘੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਕੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਯਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਰਵਾਕਲ ਅਤੇ ਕੋਪਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ-ਪਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ - 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ - ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (GVA) ਦਾ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 9.9% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਦਾ GVA ਵਿੱਚ 9% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹11.11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (GDP ਦਾ 3.4%) ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ।

INDUSTRIAL SMART CITIES EXPORTS
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਘੰਟਾਘਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (File/ ANI)

ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗਰਿੱਡ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। "ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

INDUSTRIAL SMART CITIES EXPORTS
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (File/ ANI)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IILB) - ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ DPIIT ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ GIS ਪਲੇਟਫਾਰਮ - ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, IILB ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਾਡਲਿੰਗ (BIM) ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

INDUSTRIAL SMART CITIES EXPORTS
ਐਰਾਵਤ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ (File/ ANI)

ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ "ਲਾਈਵ-ਵਰਕ-ਪਲੇ" ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ (NLP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। NLP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ - ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ MSMEs ਲਈ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5G, IoT (ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼), ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਜਬਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਚਾਰੂ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਪੇਨਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)

