ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ: ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ!
SCO ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
By Vivek Mishra
Published : September 15, 2025 at 11:42 AM IST
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ, ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਹਨੇਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਟੀਮ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ CRINK (ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਰਣਨੀਤਕ ਧੁਰਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਚੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਅਸਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ
ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਲਾਸਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਭਿਆਨਕ ਸਵੈ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਪਾਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ
ਬਹੁਧਰੁਵੀਤਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ "ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਭਾਰ" ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤੰਗ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਫੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਮੋੜ
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਗੜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਟਰਸ਼ੇੱਡ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, SCO ਵਰਗੇ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਕਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਦਰਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।