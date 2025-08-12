ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ "ਆਮ" ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ "ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ।
ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਟੈਂਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਨਰ 'ਤੇ, ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7-8 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਟੀਕਸ਼ਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ "ਮੌਜੂਦ" ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਫੌਜੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ) ਹਰਸ਼ ਵੀ. ਪੰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ।
ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਉਸਾਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਨਵ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
"ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏਗਾ।
ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਖਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਥਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਮ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।