ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਸੂਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : October 8, 2025 at 7:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। 400,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 400,000 ਏਕੜ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਆਬ ਖੇਤਰ (ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਲ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 20-25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮੋਤੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ 5-10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੂਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕਪਾਹ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 15-20% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਫੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ, ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਲੀਚਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਛਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੀਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਲਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ; ਜੈਵਿਕ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਪੌਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਜਾਈ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਘਟਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਫਲੋ ਚੈਨਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।