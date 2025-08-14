ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ, ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਆਰਥਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ' ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।' ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਧਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਵਾਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਨ।
ਗੁਪਤ ਫੌਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਫੌਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸ-ਐਕਸ (ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰ-1 ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10-ਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 1 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ GE F404 ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 2 ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਟਵਿਨ-ਇੰਜਣ ਡੈੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ GE F414 ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 31 ਜਨਰਲ ਐਟੋਮਿਕਸ MQ-9B ਸੀ ਗਾਰਡੀਅਨ/ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (UAVs) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਛੇ ਪੋਸੀਡਨ P 8I ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਲੜਾਕੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ F35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਵਾਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਸ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਿੱਲ-ਸਵਿੱਚ' ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।