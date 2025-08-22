ETV Bharat / opinion

ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜਾਣੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ - MISUSE OF SURROGACY

ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਵੀਐਸ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 22, 2025 at 3:18 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਪੁੰਗਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇਮ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਸੈੱਲਨੁਮਾ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਮਾਂ ਮਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਬੀ ਮੰਜੀ ਯਾਮਾਦਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2008) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਿਕਾ ਬਿਸਵਾਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2016) ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 228ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (2009) ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਨੇਪਾਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਾਰਜੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ, ਘੱਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਵੀਐਫ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ 4-5 ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 158 ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਣਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਹੱਦ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾਪੂਰਨ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹੇ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ (25-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 26-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ) ਅਤੇ 35-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ) ਲਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ (OCI) ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ART-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਗੇਟ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੈਤਿਕ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਹੇ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਖ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਲੋਚਕ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਗ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਂਝਪਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਝਪਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 102ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ (CARA) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (SRA) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਟਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰੋਗੇਟਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਗੇਟਸ ਅਤੇ ਇੱਛਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IVF ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਮੰਜੀ ਕੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰੋਗੇਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੈਤਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜਾਣੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

