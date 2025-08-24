ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। 4,27,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। 3,37,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 1,85,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1,22,202 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ 42,997 ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
|ਸਾਲ
|ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|2019
|6,75,541
|2020
|6,85,097
|2021
|11,58,702
|2022
|9,07,404
|2023
|13,18,955
|2024
|13,35,878
ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਇਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਇਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ $20-30 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਦਯੋਗ-ਜੁੜਿਆ ਖੋਜ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਦਲਾਅ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿੱਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੋਹਰੀ-ਡਿਗਰੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਵਰਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗ ਏਕੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਰੱਟੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਘਰੇਲੂ-ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਜਮਿਤ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਏਕੀਕਰਨ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਥਿਰਤਾ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਖੋਜ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂਕੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਗਿਆਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਖੋਜ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ $15-20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਫੈਕਲਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ; ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।