ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੇਸ਼ਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਜਾਂ ਮੁਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਕੂਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ, ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਪੀਲ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਰੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਸਟਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਰੀ ਸਿਲਕਵਰਮ (ਸਾਮੀਆ ਰਿਸੀਨੀ) ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ
ਏਰੀ ਸਿਲਕਵਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, 4 ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਾ, ਲਾਰਵਾ, ਪਿਊਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਕੀੜਾ ਲਗਭਗ 350 ਅੰਡੇ (650 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ) ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਅੰਡੇ (DFL) ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਡੇ ਲਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੈਸਟਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਰਵਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਪਿੰਡਲ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੋਕੂਨ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਏਰੀ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਭਗ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਬੈਚ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ
ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਲਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ (GI) ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏਰੀ ਨੂੰ 'ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ' ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਪੁਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ DFL ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹18 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 650 ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 65% (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 423 ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕੋਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਾਰਵੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ DFL ਤੋਂ ਲਗਭਗ 211 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੂਨ ਸ਼ੈੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
₹900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੂਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ DFL ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ₹190 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ DFL ਲਈ ₹1,800 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹17,000 ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਰਕਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਪਿਊਪੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ
ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਰੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਪਿਊਪੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਊਪੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਬਾਲੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚਟਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਊਪੇ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਿਊਪੇ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ
ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਜੋੜੇ, ਗੁਗੁਲੋਥ ਜੌਨ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਧਾਰਵਥ ਸਾਈਚਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਰੀ ਸਿਲਕਵਰਮ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ-ਬੀ, ਸਾਈਚਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਏਰੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੈਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ (CSB-ESSPC ਹੋਸੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਪਰਿਪੱਕ ਕੀੜੇ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੂਨ ਸ਼ੈੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੈਸਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਏਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਏਰੀ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਰੀ ਸਿਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। PJTSAU ਦੀ ਕੈਸਟਰ ਆਉਟਲੁੱਕ - ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1,580 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਕੈਸਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ, ਨਾਰਾਇਣਪੇਟ, ਨਲਗੋਂਡਾ, ਜੰਗਾਓਂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੈਸਟਰ (ਰਿਸੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਸ) ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਪੀਓਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਏਰੀ ਖੇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਪੀਓਕਾ ਕੰਦ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰ ਤੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (ਐਮਓਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਲਾਰਾ, ਮਾਨਤਾ
ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਯਤਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਏਰੀ ਸਿਲਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 123ਵੇਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਏਰੀ ਸਿਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਾਲੀਆ GI ਟੈਗ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਸਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ (ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ), ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਰੀ ਸਿਲਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਏਰੀ ਸਿਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਨੈਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਰੀ ਸਿਲਕ ਉਤਪਾਦਨ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਪੂਰ ਕੈਸਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏਰੀ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਸ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਬੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ)