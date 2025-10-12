ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ? ਕੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ?

ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ? ਕੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ?
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IITs) 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 115 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। IIT ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਕੰਚਰਲਾ ਵੈਲੇਨਟੀਨਾ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਘਰਤ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੜਵੀ ਨੇ 22 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ, ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਈਆਈਟੀ ਐਲੂਮਨੀ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਮੌਤਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। 56 ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ। 2005 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 18 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 13 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਮਿਲ ਦੁਰਖਿਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਦੁਰਖਿਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਹੰਕਾਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪਰਮਾਣੂਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਘਾਤਕ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਖਿਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ "ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਖਿਮ ਲਈ, ਘਾਤਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 41 ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ।
2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 61 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (IITs) ਵਿੱਚ 33 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NITs) ਵਿੱਚ 24 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
2016 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੜਵੀ ਭੀਲ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਨੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਐਮਡੀ ਕੀਤੀ।
ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ "ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਥਿਰ ਢੋਲ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ 80% ਅਹੁਦੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 83% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 64% ਖਾਲੀ ਹਨ।
10 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ IITs ਅਤੇ IIMs ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ SC ਅਤੇ ST ਸਮੇਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 23 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 3,027 ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 328 SC (276) ਅਤੇ ST (52) ਲਈ ਸਨ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ SC/ST ਅਤੇ OBC ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ NFS (Not Found Suitable) 60-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ SC/ST ਅਤੇ OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਦਖਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਹੇਜੀਮੋਨਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਲਿਤ-ਬਹੁਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਥੋਰਾਟ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ
2007 ਵਿੱਚ, ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਥੋਰਾਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼), ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 72% SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਲਗਭਗ 85% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਗਭਗ 40% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 69% SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 50% ਨੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭੇਦਭਾਵ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ "ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਸਹਿਯੋਗ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋਰਾਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੜਵੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
2012 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ, 2012 ਨਾਮਕ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, "ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ" ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ।"
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ" ਨਿਯਮ, 2019, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਮਨੋ ਦਰਪਣ" ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਨ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਖੜਗਪੁਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ "SETU ਸਹਾਇਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਰੋਹਿਤ ਐਕਟ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 10% ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬਜਟ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.05% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਨਿਮਹੰਸ, ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹1,004 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ₹860 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।
