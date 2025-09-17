ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਮੱਕੀ ਚੱਕਰਵਿਊ' ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
Published : September 17, 2025 at 2:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "1.4 ਅਰਬ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
90 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੂਟਨਿਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
ਮੱਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੀਲ, ਉੱਚ-ਫਰੂਟੋਜ਼ ਮੱਕੀ ਸ਼ਰਬਤ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਮੱਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ $3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ - ਲਗਭਗ 30.5%।
ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਡ ਅਨਾਜ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਵਰਗੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ
ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2024 ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਵਰਗੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਨਸੈਂਟੋ/ਬੇਅਰ, ਏਡੀਐਮ, ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ
ਜੈਨੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ, ਐਲਰਜੀਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ-ਰੋਧਕ ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024/2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 35.5 ਤੋਂ 38.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 0.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਕੀ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੱਕੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ $4.29 ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਸ਼ਲ (25.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਜਾਂ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ₹22-₹23 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 2025-26 ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ₹24 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।