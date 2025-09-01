ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹਨ। 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ, ਨੀਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਧਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲੈਸ - ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਪੰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੇਸਿਨ, ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੋਤ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 51 ਟੋਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ-ਲਚਕੀਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPPs) ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਡਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਹੜ੍ਹ ਮੈਪਿੰਗ, ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ ਡਰੇਨੇਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਹੜ੍ਹ-ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰੇਨੇਜ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ IoT (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼) ਸੈਂਸਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, AI ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟਰਮਵਾਟਰ ਡਰੇਨ ਲਗਾਏ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਰੇ ਬਾਂਡ, ਜਲਵਾਯੂ-ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਹੜ੍ਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ $1 ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ $4 ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ 84% ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: ਨਾਸਿਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੜ੍ਹ-ਲਚਕੀਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਰੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਪਰੀ ਚਿੰਚਵਾੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਾ ਬਾਂਡ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਓਵਰਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। $235.54 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $132-241 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿੱਤ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MSME ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਨੀਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਚਕਤਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਬਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਚਕਤਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।