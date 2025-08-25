ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤਾਂ 'ਤੇ 50% ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਠੀਕ 40 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ 11% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ" ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ (355.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 56,000 ਤੋਂ 57,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਪਾਹ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (MSP) 61,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਸਸਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਸਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਏ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਪਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਚੌਲ, ਖੰਡ, ਕੈਨੋਲਾ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 2024 ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ($868 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ), ਪਿਸਤਾ ($121 ਮਿਲੀਅਨ), ਸੇਬ ($21 ਮਿਲੀਅਨ), ਈਥਾਨੌਲ (ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ - $266 ਮਿਲੀਅਨ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ WTO ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ 350 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ (350 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੈਰ-ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ (NAV) ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ-ਸੈਨੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਪਾਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਰਿਫ ਹਾਈਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈ ਗਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨੀਲੀ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੱਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। GMO ਮੱਕੀ ਜਾਂ GMO ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੰਡ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਔਰਗੈਨੋ-ਫਾਸਫੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਵਰਗੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਾਮ, ਸੇਬ, ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੈਨੋਲਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਐਮ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ, ਡੇਅਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦੁੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਵਰਗੇ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ GMO ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-GMO ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਫੀਡ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲੀ ਵਰਗੇ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।