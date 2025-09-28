ETV Bharat / opinion

AADHAAR ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ... ਜਾਣੋ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ।

AADHAAR
Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2025 at 1:47 PM IST

9 Min Read
ਰਮੇਸ਼ ਕੋਟਨਾਨਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ 1.43 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। AADHAAR ਦੇ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। AADHAAR ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: 9 ਜੁਲਾਈ, 2009 ਨੂੰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਇਨਫੋਸਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ।

ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.43 ਬਿਲੀਅਨ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?

AADHAAR ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 2009 ਨੂੰ UIDAI ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ 23 ਜੁਲਾਈ, 2009 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ UIDAI ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ। ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ IITians ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ UIDAI ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ

ਆਧਾਰ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ) ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 1.43 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ

ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੁਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਛਾਣ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ

  • ਆਧਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ (E-KYC) ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਜੀਓ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 83 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਜੋੜੇ।
  • ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

JAM ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ

  • JAM ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ (ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • 28 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ₹2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ (56%) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ (67%) ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ

ਆਧਾਰ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 850 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 24 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 41.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 50.3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 98% ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ ₹22,106 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਧਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ COWIN ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ COVID ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸਨੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ

ਆਧਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ABPM-JAY) ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ (UHC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ABPM-JAY, ਨੇ 41 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ 9.84 ਕਰੋੜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ," ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੀ ਗਰੰਟੀ...

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2015 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ) ਐਕਟ, 2016, ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ, ਜੇਈਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਆਈਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਸਮੇਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡੇਟਾ ਅਕਸਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਬਾਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 28% ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਗਲਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਗਲਤ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੰਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UIDAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਛਾਣ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ (CIDR) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PAC ਨੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, PAC ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ।)

