ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਚਮੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ...
Published : October 8, 2025 at 4:14 PM IST
BENEFITS OF A COLD FACIAL : ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਛੇਦ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ? ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਆਈਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
ਪਤਲੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ: ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲਣ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ।
ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ: ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਧੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਲੇਜ਼ਰ, ਪੀਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਈਸਿੰਗ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਖਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੋੜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਟ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਲਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।)