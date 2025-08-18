ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

SURYA NAMSKAR BENIFITS: ਯੋਗਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਭਾਰ
ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਯੋਗਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਯਨਮਸਕਾਰ ਆਸਣ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਯੋਗਾਸਨ ਰਾਹੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੂਰਯਨਮਸਕਾਰ ਯੋਗਾਸਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸੂਰਯਨਮਸਕਾਰ ਯੋਗਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਯੋਗਾਸਨ
ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਆਸਣ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ 12 ਆਸਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਪ੍ਰਣਮਾਸਨ: ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਸਣ।
- ਹਸਤ-ਉਤਨਾਸਨ: ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ।
- ਪਦਹਸਤਾਸਨ: ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ।
- ਅਸ਼ਵ ਸੰਚਲਾਨਾਸਨ: ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ।
- ਪਰਵਤਾਸਨ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ V ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ।
- ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਨਮਸਕਾਰ: ਅੱਠ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ।
- ਭੁਜੰਗਾਸਨ: ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ।
- ਪਰਵਤਾਸਨ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ V ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ।
- ਅਸ਼ਵ ਸੰਚਲਾਨਾਸਨ: ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ।
- ਪਦਹਸਤਾਸਨ: ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ।
- ਹਸਤ-ਉਤਨਾਸਨ: ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ।
- ਪ੍ਰਣਮਾਸਨ: ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਸਣ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਆਸਣ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਸਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 12 ਚੱਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗਾਸਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਸਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।