ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਤਾ ?
Published : September 14, 2025 at 2:02 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤਿਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ 15 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਸ਼ਰਾਧ?
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 16 ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੈਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।" - ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ,ਪੰਡਿਤ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਰਿਵਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। - ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਪੰਡਿਤ
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਤਾ
ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।