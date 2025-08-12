ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat / lifestyle

ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ?

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ...

WHY ARE BANANAS CURVED
ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 12, 2025 at 6:36 PM IST

WHY ARE BANANAS CURVED: ਕੇਲਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਲਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰਫੂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੱਕ, ਕੇਲਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...

WHY ARE BANANAS CURVED
ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਨੇਚਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਰ ਵਾਲੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 'ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ' ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਲੀਆਂ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਲੇ ਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਣਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂ-ਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੇਲੇ ਦਾ ਟੇਢਾ ਆਕਾਰ ਇਸਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਸਦੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਮ, ਮਿੱਟੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਢਾ। ਕੇਲਾ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

WHY ARE BANANAS CURVED
ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਕੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਲੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

WHY ARE BANANAS CURVED
ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

