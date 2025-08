ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? - MISCARRIAGE SYMPTOMS

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਤੋਂ 60,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕਾਵਿਆਪ੍ਰਿਆ ਵਜਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਪੀਸੀਓਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਬੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ

