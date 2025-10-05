ETV Bharat / lifestyle

ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤੂ

ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

papaya tree in front of the house
ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 5, 2025 at 5:50 PM IST

3 Min Read
papaya tree in front of the house: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਹੜ

ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

