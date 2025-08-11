ਆਖਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

DAMPNESS IN WALLS: ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਨਮੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਮੋਮ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿਚਕਾਰ ਰਗੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਾਕ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਡਪੇਪਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰਗੜੋ। ਇਸਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਸੀਲੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀਲੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
- ਤੁਸੀਂ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਫਿਨ ਮੋਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਪੇਨਟਾਈਨ ਤੇਲ ਜਾਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਰਗੜ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
