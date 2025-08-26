ETV Bharat / lifestyle

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ - WHAT IS HOBOSEXUALITY

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?

WHAT IS HOBOSEXUALITY
WHAT IS HOBOSEXUALITY (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 26, 2025 at 11:58 AM IST

3 Min Read

WHAT IS HOBOSEXUALITY: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਅਲਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਬੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਮੀਰਾ ਸਾਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲਾਂ, ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ?

'ਸਮਲਿੰਗੀ' ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਮਮੇਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਮੀਰਾ ਸਾਹ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

WHAT IS HOBOSEXUALITY: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਅਲਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਬੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਮੀਰਾ ਸਾਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲਾਂ, ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਬੋਸੈਕਸੁਆਲਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ?

'ਸਮਲਿੰਗੀ' ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਮਮੇਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਮੀਰਾ ਸਾਹ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS SEXREASONS WHY PEOPLE HAVE SEXਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨWHAT AGE SHOULD NOT HAVE SEXWHAT IS HOBOSEXUALITY

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.