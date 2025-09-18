ETV Bharat / lifestyle

ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।

why do male pregnancy test
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 18, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ! ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

HCG ਕੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ HCG (ਹਿਊਮਨ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਗੋਨਾਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ) ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ HCG ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਲਾਹ

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

why do male pregnancy test
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਸਰ ਟੈਸਟ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਰਮੋਨ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ: AFP (ਅਲਫ਼ਾ ਫੀਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ), hCG (ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਗੋਨਾਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ), ਅਤੇ LDH (ਲੈਕਟੇਟ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ)। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ HCG ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

why do male pregnancy test
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਕੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ?

ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ HCG ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
  4. ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

(Disclaimer: ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

