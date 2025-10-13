ਆਖਿਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ !
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
PUJA PAATH DURING MENSTRUATION: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
- ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਸਾਵਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਲੂਣ, ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ (MSG) ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
- ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
