ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੋ ਸੇਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ?

ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 20, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 'ਈਟ ਐਨ ਐਪਲ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ, ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੂਰਾ, ਗੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ?

ਸੇਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸੇਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਡੀਡੀਯੂ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? (ETV Bharat GFX)

ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਡਾ. ਕਪਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਭੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਆਕਸੀਡੇਸ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੇਲਾਨਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਬ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ।"

ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਡਾ. ਕਪਿਲ (ETV Bharat GFX)

ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਸੁਆਦ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 20-30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਪਾਸ਼ਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ (ETV Bharat GFX)

ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 7-14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੇਬ 3-5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 6-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੇਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੇਬ ਨੂੰ ਸੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? (ETV Bharat GFX)
  1. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਸੜਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ, ਧੱਬੇ, ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  2. ਭੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ: ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ: ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੰਚਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕਿਵੇਂ ਪੈਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੰਚਬਾਕਸ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸੇਬ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

