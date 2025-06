ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ 3 ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ! - FOODS YOU SHOULD NEVER REHEAT

FOODS YOU SHOULD NEVER REHEAT ( Getty Image )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 23, 2025 at 5:18 PM IST 2 Min Read