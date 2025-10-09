ETV Bharat / lifestyle

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਲ ਦਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾੜ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

WISDOM TEETH PAIN
ਅਕਲ ਦਾੜ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 9, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
WISDOM TEETH PAIN: ਅਕਲ ਦਾੜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਲ ਦਾੜ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਲ ਦਾੜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਬੁੱਧੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਬਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਦਾੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਕਲ ਦਾੜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਲ ਦਾੜ ਲਈ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੋਣ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੋਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਜ: ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦਾੜ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ, ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨ ਅਤੇ ਖੋੜ: ਅਕਲ ਦਾੜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋੜ ਜਾਂ ਸੜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਦਾੜ ਗਲਤ ਕੋਣ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੋਲਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅਕਲ ਦਾੜ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਾਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਲ ਦਾੜ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  1. ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  2. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਪੇਰੀਕੋਰੋਨਾਈਟਿਸ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  3. ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਇਸ ਨਾਲ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

