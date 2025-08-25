RULES TO DRINK TEA: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਅਤੋ ਕੌਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਬਲੈਕ ਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲੈਕ ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੌਫੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਪੀਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਤੁਲੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੱਪ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਸਾਇਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
