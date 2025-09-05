ETV Bharat / lifestyle

ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ! - REDUCE BODY WEIGHT

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 5, 2025 at 11:27 AM IST

ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਸੈਰ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਫਿਟਨੈੱਸ ਮਾਹਿਰ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 300 ਤੋਂ 400 ਕੈਲੋਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਫਿਟਨੈੱਸ ਮਾਹਿਰ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ

ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਨ ਕਰੀਏ?

  1. ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
  2. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਮ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ।
  3. ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
  4. ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5-6 ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  5. ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
  6. ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
  7. ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ

ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਸਾਜਾ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਬਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਬਦਾਮ ਵਿੱਚ 100 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਸਨੈਕ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

