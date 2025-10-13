ETV Bharat / lifestyle

ਆਖਿਰ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਮਾਪੇ?

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

WHY DO CHILDREN EAT DIRT
ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ (Getty Image)
ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਬਣ ਖਾਣਾ, ਚੱਪਲਾਂ ਖਾਣਾ, ਦੰਦ ਚਬਾਉਣਾ, ਚਾਕ ਖਾਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ

ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਰਗੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

NHS ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ: ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ: ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਆਦਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ: ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਬੋਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ: ਕੀੜੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਸੀਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਕੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਦਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ: ਖੇਡਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ (ਗਾਜਰ), ਫਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਬੇਬੀ ਟੀਥਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੂਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

