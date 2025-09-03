ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੂਡਲਜ਼ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਕਾਏ ਖਾਣਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਕੇਟ ਖਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਨੂੰ ਪਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੂਡਲਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੈਕੇਟਾਂ, ਕੱਪਾਂ ਜਾਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਸਟਾਰਚ, ਪਾਣੀ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਕਾਨਸੁਈ (ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਖਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ (MSG) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1958 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਈਵਾਨੀ-ਜਾਪਾਨੀ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਮੋਫੁਕੂ ਐਂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸਿਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
MSG ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਵਿੱਚ MSG ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਭੋਜਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FDA ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ MSG ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MSG ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ "MSG ਲੱਛਣ ਕੰਪਲੈਕਸ" ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ MSG ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ MSG ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5449380/#sec12
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11937494/
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-