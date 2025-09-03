ETV Bharat / lifestyle

ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਬੱਪਾ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ - GANESH VISARJAN 2025

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

GANESH VISARJAN 2025
GANESH VISARJAN 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2025 at 1:03 PM IST

GANESH VISARJAN 2025: ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲੋਕ ਸਾਲ ਭਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੱਪਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 3 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ 10 ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।- ਜੋਤੀਸ਼ਾਚਾਰੀਆ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਫੁੱਲ, ਮੋਦਕ, ਫਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼: ਜਦੋਂ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਤਵਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ: ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।

ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣ ਲਈ 7 ਗਲਤੀਆਂ

  1. ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰੋ।
  2. ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  3. ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  4. ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।
  5. ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
  6. ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।
  7. ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

  1. ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
  2. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ।
  3. ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਗੰਗਾਜਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਛਿੜਕੋ।
  4. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ।
  5. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ।
  6. ਸ਼ੁੱਧ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲ, ਦੀਵਾ, ਮੋਦਕ, ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  7. ਗਣੇਸ਼ ਚਾਲੀਸਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਆਰਤੀ ਗਾਓ
  8. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ।
  9. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਸਰਜਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।
  10. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
  11. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ।

