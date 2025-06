ETV Bharat / lifestyle

ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ? - RIGHT AGE TO GET MARRIED

RIGHT AGE TO GET MARRIED ( Getty Image )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 6, 2025 at 10:44 AM IST 3 Min Read