ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਦਰ-ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖੜੀ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ
ਜੋਤਿਸ਼ਾਚਾਰੀਆ ਆਦਿਤਿਆ ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤਾਰੀਕ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:24 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਦਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:52 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।-ਜੋਤਿਸ਼ਾਚਾਰੀਆ ਆਦਿਤਿਆ ਝਾਅ
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ
ਸਵੇਰੇ 5:47 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:24 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ।
ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ
ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ, ਸ਼ਰਵਣ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੁਧ ਦਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਿਆਏਗੀ।
ਰੱਖੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ?
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੋਲੀ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖੁਆਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਹੱਤਵ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ 2025 ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-