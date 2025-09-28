ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 28, 2025 at 1:32 PM IST
DHUNUCHI DANCE IN WEST BENGAL: ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਡਾਲ, ਢੋਲ-ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਚ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ...
ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਵਾੜੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਚ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਧੁਨੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਧੁਨੁਚੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਖੋਲ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਚ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਢੋਲ, ਬੰਸਰੀ, ਸ਼ੰਖ ਅਤੇ ਧੁਨੁਚੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਮੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਸਪਤਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮੀ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਬੰਗਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਧੁਨੁਚੀ ਨੂੰ ਧੂਪ ਅਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਾਲ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਧੁਨੁਚੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਮਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਲ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੱਕ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਇਹ ਨਾਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ, ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਏਕਤਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਧੁਨੁਚੀ ਨਾਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਨੰਦਮਈ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।
