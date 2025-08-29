ETV Bharat / lifestyle

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਬਾਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਭਰਪਾਈ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹੜ੍ਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Published : August 29, 2025 at 3:47 PM IST

ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਬੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਘਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਘਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਘਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

  1. ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਧਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਫਰਨੀਚਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਬੀਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਘਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

