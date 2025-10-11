ETV Bharat / lifestyle

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਰੁੰਤ ਜਾਣ ਲਓ

ਕੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

DISADVANTAGES OF EATING SEMOLINA
ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ (ETV Bharat and getty)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 11, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read
DISADVANTAGES OF EATING SEMOLINA: ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਡਲੀ, ਉਪਮਾ, ਚੀਲਾ, ਢੋਕਲਾ, ਡੋਸਾ ਅਤੇ ਟੋਸਟ ਆਦਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਜੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੁਰਮ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੂਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਤਾ

ਸੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ, 56 ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਜੀ ਵਿੱਚ 198 ਕੈਲੋਰੀ, 40 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, 7 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ, ਥਿਆਮਿਨ 41 ਫੀਸਦੀ, ਫੋਲੇਟ 36 ਫੀਸਦੀ, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ 29 ਫੀਸਦੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਇਰਨ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ?

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਜੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਡਲੀ, ਚੀਲਾ ਜਾਂ ਉਪਮਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਜੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਲਤਾ

ਸੂਜੀ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ, ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੂਜੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ, ਘਿਓ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸੂਜੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਲਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟਸ, ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਚੀਲਾ, ਬੇਸਨ ਚੀਲਾ, ਪੋਹਾ ਜਾਂ ਸਪਾਉਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।-ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਲਤਾ

