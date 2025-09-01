ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ! ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

DANGEROUS FOOD COMBINATIONS: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਭੋਜਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫੂਡ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲ: ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਨ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਬੂਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ: ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮੱਛੀ: ਦੁੱਧ, ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਠੰਢਾ ਸੁਭਾਅ, ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ: ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ: ਘਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
