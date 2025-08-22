ETV Bharat / lifestyle

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਪੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 22, 2025

BEST EXERCISES TO LOSE BELLY FAT: ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।

ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਚ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਹਰ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜਲਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।-ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਚ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਹਰ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ

ਬਰਪੀਜ਼: ਬਰਪੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ।
  2. ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
  3. ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਂਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ।
  4. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰੋ।

ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ: ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਡੀਓ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਲੈਂਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ।
  2. ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ।
  3. ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 30 ਤੋਂ 45 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਫੜੀ ਰੱਖੋ।

ਰਸ਼ੀਅਨ ਟਵਿਸਟ: ਰਸ਼ੀਅਨ ਟਵਿਸਟ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ।
  2. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ।
  3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉੱਚੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ: ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੌੜੋ। ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ।
  2. ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ

ਜੰਪਿੰਗ ਜੈਕ: ਜੰਪਿੰਗ ਜੈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
  2. ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ।
  3. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਜੰਪ ਸਕੁਐਟਸ: ਜੰਪ ਸਕੁਐਟਸ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਹੋਰ ਟੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ-ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੁਐਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
  2. ਹੇਠਾਂ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰੋ।
  3. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆਓ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਜਾਓ।

ਪਲੈਂਕ: ਪਲੈਂਕ ਕਸਰਤ ਕੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਲਜੁਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਂਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਂਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਆਪਣੇ ਕੋਰ, ਗਲੂਟਸ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ 30-60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।

