ETV Bharat / lifestyle

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ - WHO IS THE SPECIAL ASTRONAUT JOY

WHO IS THE SPECIAL ASTRONAUT JOY ( SpaceX )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 26, 2025 at 10:26 AM IST 4 Min Read