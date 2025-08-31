ETV Bharat / lifestyle

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 31, 2025

WHY DO YOU WAKE UP IN PAIN: ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਗਲਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ: ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਤ ਸੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਸਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ​​ਭਰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੱਟ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਵਰਗੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਸੌਣਾ: ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਵੀ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੱਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੂੜ ਵਾਲੇ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਦਾ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਓ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ

  • ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
  • ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ
  • ਅਨੀਮੀਆ
  • ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ
  • ਨਿਮੋਨੀਆ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਲਾਈਮ ਰੋਗ
  • ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ

ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਨਰਮ ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  2. ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਸਹੀ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਸੌਂਵੋ। ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
  3. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ।
  4. ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ।
  5. ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ।
  6. ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਓ।
  7. ਯੋਗਾ, ਸੈਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਰਗੇ ਆਸਾਨ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

