ETV Bharat / lifestyle

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ - GANESH CHATURTHI 2025 MUHURAT

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

GANESH CHATURTHI 2025 MUHURAT
GANESH CHATURTHI 2025 MUHURAT (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 26, 2025 at 5:06 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read

GANESH CHATURTHI 2025 MUHURAT: ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਪਰ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਡ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੁੰਡ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਜਾਂ ਰਿਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੋਤਿਸ਼ਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਸੱਜੇ ਸੁੰਡ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ

ਸੱਜੇ ਸੁੰਡ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣਾਭਿਮੁਖੀ ਗਣੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਜਾ ਔਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਖੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਸੁੰਡ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਖੱਬੇ ਸੁੰਡ ਵਾਲਾ ਗਣੇਸ਼

ਜੇਕਰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸੁੰਡ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਕ੍ਰਤੁੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ, ਫੁੱਲ, ਆਰਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਭਿਨੈ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।

ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਰਿਧੀ-ਸਿਧੀ

ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੂਹਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਧੀ-ਸਿਧੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

GANESH CHATURTHI 2025 MUHURAT: ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਪਰ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਡ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੁੰਡ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਜਾਂ ਰਿਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੋਤਿਸ਼ਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਸੱਜੇ ਸੁੰਡ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ

ਸੱਜੇ ਸੁੰਡ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣਾਭਿਮੁਖੀ ਗਣੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਜਾ ਔਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਖੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਸੁੰਡ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਖੱਬੇ ਸੁੰਡ ਵਾਲਾ ਗਣੇਸ਼

ਜੇਕਰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸੁੰਡ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਕ੍ਰਤੁੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ, ਫੁੱਲ, ਆਰਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਭਿਨੈ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।

ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਰਿਧੀ-ਸਿਧੀ

ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੂਹਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਧੀ-ਸਿਧੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

Last Updated : August 26, 2025 at 5:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2025GANESH CHATURTHIGANESH CHATURTHI 2025 HOLIDAYIDOL OF LORD GANESHAGANESH CHATURTHI 2025 MUHURAT

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ! ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.