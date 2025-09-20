ETV Bharat / lifestyle

ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ...

Wearing torn jeans will land you in jail
ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ (INSTAGRAM @ AnushkaSharma1588)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 20, 2025 at 12:51 PM IST

3 Min Read
RIPPED JEANS BANNED: ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਡ ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਆਓ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ...

ਈਰਾਨ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਟੇ ਹੋਏ ਜੀਨਸ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਾਲਿਬਾਨ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੀਨਸ ਦੀ ਕਾਢ ਕਿਸਨੇ ਕੱਢੀ?

ਜੀਨਸ 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਏਬ ਸਟ੍ਰਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੀਨਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਂਟਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਦੋਂ ਉਭਰਿਆ?

ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ। ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਨਸ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਨਸ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਡੈਨਿਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪਡ ਜੀਨਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।

