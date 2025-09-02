ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਵਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ ?

SIDE EFFECTS OF WEARING DIAPERS: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਡਾਇਪਰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ (4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਡਾਇਪਰ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕੇਵੀਆਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।-ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕੇਵੀਆਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਰਵਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਡਾਇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਕੁਮਾਰੇਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਡਾਇਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਨੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।-ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਕੁਮਾਰੇਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ
ਡਾਇਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
- ਮਾਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਡਾਇਪਰ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲੋ। ਰੂੰ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ।
- ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਰ ਡਾਇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਚੰਗੇ ਡਾਇਪਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਇਪਰ ਜੋ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
