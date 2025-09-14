ਕੱਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੂਪ
Published : September 14, 2025 at 7:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਵਧਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਇਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਇਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਮਾਹਰ ਪਵਨ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ: ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ: ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
- ਫਿੱਕੀ ਚਮੜੀ: ਬੁੱਲ੍ਹ, ਮਸੂੜੇ, ਪਲਕਾਂ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਫਿੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਸਰੀਰ ਦਰਦ: ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਪ
ਡਾ. ਪਵਨ ਮੰਡਾਵੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਇਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਪ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਪ ਵਿਅੰਜਨ
ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਲਸਣ ਲਓ। ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟੋ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਕਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪਿਊਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਮੱਖਣ ਪਾਓ, ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਸੂਪ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਇਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸੂਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੂਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।