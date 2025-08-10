ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

HOME REMEDIES TO REMOVE BLACKHEADS: ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਕ, ਠੋਡੀ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਾ ਪੀਲ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਚਮੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ ਤ੍ਰਾਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੱਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਕ੍ਰਬ
ਲੂਣ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ: ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟੋ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਸਕ੍ਰਬ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਸਕ੍ਰਬ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ: ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਧੋ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਸ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ: ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋਵੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ: ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰਬ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ।
ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਬੇਸਨ: ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਬੇਸਨ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਭਾਫ਼: ਜੋ ਲੋਕ ਨੱਕ 'ਤੇ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਫ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਛੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ: ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-